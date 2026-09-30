Северный завоз топлива в Ямальский район завершился досрочно

В Ямальском районе ЯНАО досрочно завершен северный завоз.

Как сообщает администрация, речь идео о формировании запаса топлива на зиму. «Последние 1300 тонн поступили в Сеяху. После их приёмки централизованные поставки выполнены в полном объёме. Всего в этом сезоне в Салемал, Панаевск, Яр-Сале, Сеяху и Сюнай-Сале доставили 24 160 тонн нефтепродуктов. Также завезли 500 кубометров дров для жителей Сюнай-Сале», – пояснили в администрации Ямальского района.

Как рассказал глава района Артем Чуланов во время прямого эфира, необходимые запасы также сформированы в Новом Порту и Мысе Каменном. Несмотря на газификацию этих населённых пунктов, резервное топливо здесь предусмотрено для газовых котельных и электростанций.

Салехард, Елена Васильева

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