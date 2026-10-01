Пенсионерка получила 150 тысяч рублей за падение с крыльца дома

На Ямале пенсионерка получила компенсацию за травму, полученную на придомовой территории.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в марте этого года жительница Шурышкарского района, спускаясь с крыльца многоквартирного дома, упала и получила телесные повреждения в виде закрытого перелома правого бедра со смещением отломков. Травмирование произошло из-за ненадлежащего состояния крыльца, допущенного управляющей организацией – из-за деформации свай первая ступенька лестницы находилась высоко от земли.



Прокурор района обратился с иском в суд.



По результатам судебного рассмотрения требования прокурора удовлетворены, с управляющей организации в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.



Решение суда исполнено в полном объеме.

Салехард, Елена Васильева

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