Машинист автокрана представил на работу липовую справку о здоровье и был пойман СБ

Прокуратура Губкинского поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, работавшего машинистом автомобильного крана.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Установлено, что в ноябре 2025 года мужчина через интернет приобрел поддельное медицинское заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра на свое имя, якобы выданное одним из медицинских учреждений Уфы. При этом фактически врачей-специалистов мужчина не проходил. Справку обвиняемый потом передал руководителю подразделения для подтверждения права на осуществление трудовой деятельности, на основании чего был допущен к работе. Кроме того, он предоставил поддельные чек и договор об оказании платных медицинских услуг для получения денежной компенсации расходов, однако довести преступный умысел до конца не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками собственной безопасности.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Мобильный телефон, использованный для приобретения поддельного документа, конфискован в собственность государства, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Губкинский, Елена Васильева

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