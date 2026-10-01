На Ямале срочники смогут пройти службу в пожарных частях

На Ямале солдаты-срочники смогут пройти службу в пожарных частях МЧС РФ. Такая возможность появится в округе со следующей осени. Это позволит подготовить специалистов для работы в арктических условиях и сформировать кадровый резерв. Об этом шла речь на встрече губернатора Дмитрия Артюхова и начальника ГУ МЧС России по ЯНАО Олега Гилёва.

Как сообщает пресс-служба главы округа, на встрече также обсудили ход строительных и ремонтных работ в трех пожарно-спасательных частях Нового Уренгоя – работы финансируются из окружного бюджета.

Важной частью повестки встречи стало обсуждение межведомственных мероприятий, в том числе Межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика-2027», которые запланированы на следующий год, с проведением части мероприятий на территории Ямала. Учения носят комплексный характер и призваны отработать взаимодействие сил и средств различных ведомств при ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктических условиях. Специфика региона – суровый климат, удаленность населенных пунктов, сложная транспортная доступность и высокая экологическая уязвимость – требует особых подходов к реагированию, и именно на это направлены сценарии учений, пояснили в пресс-службе главы ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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