На Ямале началась работа над проектом бюджета на 2027-2029 годы. В правительстве округа стартовал цикл заседаний комиссий по бюджетным проектировкам. Их проводит губернатор Дмитрий Артюхов. По итогам будет сформирован проект окружного бюджета на следующие три года. Несмотря на текущую ситуацию, он сохранит свою социальную направленность, отмечают в пресс-службе администрации округа.

« Сейчас экономически сложный период для всей страны, для Ямала в том числе. Нам во многом приходится экономить, но это не отменяет обязательства, которые у нас есть. Необходимо сформировать региональный бюджет, который обеспечит выполнение национальных проектов, развитие социальной сферы и сохранение действующих мер поддержки ямальцев. Продолжим повышать качество жизни в городах и посёлках округа. Все решения должны соответствовать национальным целям, обозначенным Президентом России, и пяти основным приоритетам развития Ямала», – отметил губернатор.

На заседаниях главы детально рассматривают структуру расходов ведомств, определяют источники финансирования инфраструктурных проектов, уточняют параметры госпрограмм. Первыми свои планы представляют департаменты соцзащиты населения, занятости, здравоохранения, образования, культуры, молодёжной политики и спорта.

Салехард, Елена Васильева

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