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Чиновника наказали за отказ предоставить правозащитнику информацию

Прокуратура Пуровского района по обращению адвоката провела проверку в департаменте строительства, архитектуры и жилищной политики администрации района.

Установлено, что в июне текущего года правозащитник обратился в указанное подразделение местной администрации с адвокатским запросом о предоставлении ему информации с целью оказания юридической помощи своему клиенту. По результатам его рассмотрения руководителем департамента было неправомерно отказано в предоставлении информации. В этой связи прокуратура внесла представление и возбудила в отношении должностного лица административное дело по ст. 5.39 КоАП РФ (неправомерный отказ в предоставлении адвокату информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами).

Судом правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства адвокату направлен мотивированный ответ, сообщает прокуратура РФ по ЯНАО.

Пуровский, Елена Васильева

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