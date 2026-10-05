Работнику 4 месяца не платили зарплату – по суду он получил 1,5 млн компенсации

Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению работника АО «Севергаз-инвест» о нарушении его трудовых прав.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина не получал зарплату с октября 2025 года по январь 2026 года. Задолженность составила 421 тысячу рублей.



С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой направлен иск в суд о взыскании заработной платы, а также компенсации за ее задержку в размере 1,5 млн руб. и компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей.



Суд требования прокуратуры удовлетворил, исполнение решения поставлено на контроль, сообщили «новому дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

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