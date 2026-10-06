На Ямале перенесли испытание сирен с 7 на 9 октября

На Ямале с 7 на 9 октября перенести испытание сирен и громкоговорителей. Проверка должна была состояться в рамках ежегодной всероссийской тренировки по гражданской обороне. Она сама пройдёт в Ямало-Ненецком автономном округе, как и во всех регионах страны, с 7 по 9 октября. Мероприятие проводится с федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов, местного самоуправления и организациями, пояснили в департаменте гражданской защиты ЯНАО. В ходе учений будет проверена готовность органов управления и сил ГО всех уровней к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к выполнению мероприятий по гражданской обороне.

Тренировка носит плановый характер и является частью регулярной работы по поддержанию системы гражданской обороны в постоянной готовности. Жителям округа не следует беспокоиться – все действия проводятся в штатном режиме, напомнили в департаменте гражданской защиты.

Салехард, Елена Васильева

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