В Салехарде к зиме сделали еще две теплые остановки

В Салехарде появились две новые теплые остановки. Как рассказал глава города Алексей Титовский в социальных сетях, по просьбе жителей микрорайона «Обдорский» отапливаемый павильон расположится возле детского сада «Северное сияние». «На улице Почтовой (остановка «ул. Николаева») заменим холодный комплекс. Подрядчик проводит пусконаладочные работы и подключение к электросетям», уточнил Титовский.
По словам градоначальника, сейчас в Салехарде работает 52 теплых павильона. Подключать их к отоплению планировалось 15 октября, но в связи с установившейся холодной погодой придется сделать это пораньше – в следующий понедельник.
Салехард, Елена Васильева
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