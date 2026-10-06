В Яр-Сале на территории котельной произошла утечка топлива

В Яр-Сале на территории котельной №2 произошла утечка дизельного топлива из емкости – поврежденного технологического резервуара.
На место происшествия оперативно прибыли аварийные бригады АО «Ямалкоммунэнерго» и спасатели. К ликвидации последствий коммунального инцидента привлекли 23 специалиста и 5 единиц техники.
Как сообщают оперативные службы, дизельное топливо растеклось в пределах защитного обвалования. Угрозы загрязнения местных водоемов нет. Экстренные службы уже перекачали основную часть вытекшего топлива в резервный бак, территорию котельной обрабатывают сорбирующими материалами.
Инцидент никак не повлиял на подачу тепла в жилые дома и социальные объекты поселка. Технологическое оборудование отопительного комплекса продолжает функционировать в штатном режиме.
Салехард, Елена Васильева
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