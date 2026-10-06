Теплые остановки в Ноябрьске подключают к отоплению

В Ноябрьске подключают отопление на теплых остановках. Как сообщает администрация города, подрядчик уже проконтролировал большую часть пунктов: специалисты проверяют системы, устраняют мелкие недочеты и поэтапно подают тепло. Напомним, что на летний период теплые остановки моют и консервируют.
К вечеру отопление во всех комплексах должно появиться, уточнили в администрации города.
Отметим, что на сегодняшний день в Ноябрьске работает 57 теплых остановочных комплекса.
Ноябрьск, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»