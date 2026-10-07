российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Бывший полицейский обманом получал повышенную северную пенсию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел, мужчина обвиняется в мошенничестве.

По данным следствия, обвиняемый, являясь бывшим сотрудником МВД и фактически проживая на территории Свердловской области, фиктивно зарегистрировался в городе Ноябрьске. Это ему было нужно для увеличения районного коэффициента к пенсионным выплатам. В 2015 году фигурант направил подложные документы о проживании на территории города Ноябрьска в отделение пенсионного обслуживания УМВД России по ЯНАО, а потом до 2026 года получал пенсию за выслугу лет с применением районного коэффициента, установленного для ЯНАО, в сумме более 1,1 млн рублей, которыми он распорядился в личных целях.

В результате мер, принятых следователями СК, обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42