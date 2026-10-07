Бывший полицейский обманом получал повышенную северную пенсию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел, мужчина обвиняется в мошенничестве.

По данным следствия, обвиняемый, являясь бывшим сотрудником МВД и фактически проживая на территории Свердловской области, фиктивно зарегистрировался в городе Ноябрьске. Это ему было нужно для увеличения районного коэффициента к пенсионным выплатам. В 2015 году фигурант направил подложные документы о проживании на территории города Ноябрьска в отделение пенсионного обслуживания УМВД России по ЯНАО, а потом до 2026 года получал пенсию за выслугу лет с применением районного коэффициента, установленного для ЯНАО, в сумме более 1,1 млн рублей, которыми он распорядился в личных целях.

В результате мер, принятых следователями СК, обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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