Дорожные службы Ямала: песок, отсев, соль и техника подготовлены к зиме

Ямальские дорожники готовы к наступающей зиме 2026-2027.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на региональных дорогах в этом году задействуют более 300 единиц спецтехники – это грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы.

Как сообщает Дептранс округа, обслуживанием региональных дорог общей протяженностью 1377 километров занимаются шесть подрядных организаций. Комплекс мероприятий по зимнему содержанию включает очистку трасс от снежных масс, защиту от снежных заносов, а также предотвращение образования гололедных явлений и снежных накатов.

Для устранения гололеда дороги обрабатывают смесью песка и соли, а также отсевом. Подрядчики на зимний сезон заготовят более пяти тысяч тонн песка и 500 тонн соли. Смесь используют при температуре воздуха до -12 °С, а отсев – при более низких температурах.

«Зимнее содержание начинается на Ямале с 1 октября. Мы проверили готовность подрядного комплекса: техника переоборудована, запасы материалов сформированы, персонал укомплектован. Дорожные службы полностью мобилизованы для работы в сложных северных условиях», – специалист по контролю в области организации дорожного движения окружной дорожной дирекции Дамир Рузеев.

Мониторинг погодных условий на дорогах округа ведется в непрерывном режиме. Специалисты получают данные с 23 метеостанций, установленных вдоль дорог. Объекты оснащены видеосистемами, что позволяет отслеживать состояние участков в режиме реального времени. Для информирования водителей о дорожной обстановке на региональных трассах установлено 24 информационных табло.

В муниципалитетах округа также готовы к зимнему сезону. С 2019 года в автопарки городов и поселков приобрели 497 единиц техники. Большая часть – всесезонная и предназначена для уборки и содержания улиц в зимний период.

Салехард, Елена Васильева

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