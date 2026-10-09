Девочка во время спарринга сломала ключицу – ей дали компенсацию в 50 тысяч

В Лабытнанги прокуратура пришла с проверкой в спортивную школу после травмы одной из учениц.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в мае текущего года 13-летняя девочка получила во время спарринга по рукопашному бою перелом ключицы.

Поскольку проведение мероприятий по обеспечению должного надзора и безопасного пребывания малолетних возложено на образовательное учреждение, прокурором направлен иск в суд о взыскании

с МАУ ДО СШ «Юность» компенсации причиненного ребенку морального вреда.



Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетней взыскано 50 тысяч рублей.



Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Лабытнанги, Елена Васильева

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