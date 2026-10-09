Подросток 4 года демострировал в интернете нацистскую символику

На Ямале 17-летнего подростка осудили за демонстрацию нацистской символики.

Как сообщили «Новому Дею» в пресс-службе прокуратуры округа, по данным следствия и суда, в период с 2022 по 2026 годы несовершеннолетний, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, систематически публиковал в сети Интернет фото- и видеофайлы, содержащие нацистскую символику, демонстрация которой запрещена на территории Российской Федерации.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Салехард, Елена Васильева

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