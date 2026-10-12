Два ямальских города лидируют в рейтинге зарплат по России

Новый Уренгой и Салехард стали лидерами в рейтинге сотни городов России с самым высоким уровнем зарплат. Последними в перечне стали Грозный и Нальчик, следует из результатов исследования РИА «Новости».

Агентство составило седьмой ежегодный рейтинг 100 крупнейших городов России по покупательной способности зарплат. Лидером пятый год подряд стал Новый Уренгой, где чистая зарплата превышает стоимость фиксированного потребительского набора в 5,93 раза. Второе место занял Салехард (5,59), третье – Анадырь (5,29). В первую десятку также вошли Южно-Сахалинск, Москва, Красногорск, Магадан, Сургут, Одинцово и Химки. Санкт-Петербург – на 11-м месте.

Замыкают рейтинг Грозный (2,19) и Нальчик. Относительно низкая покупательная способность зарплат также во Владикавказе, Элисте, Черкесске, Магасе, Иванове, Севастополе, Биробиджане и Пскове. В большинстве городов средней зарплаты хватает на 2,5-3,5 потребительского набора.

Номинальная зарплата по России в 2025 г. выросла на 12,5% до 111 400 руб., в первом полугодии 2026 г. – до 119 200 руб., пишет газета «Ведомости».

Салехард, Елена Васильева

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