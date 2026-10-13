На развитие Севморпути потратят более 253 млрд за три года

Более 253 млрд рублей потратят на развитие Северного морского пути до 2023 года.

Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков на Международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа.

«Севморпуть заметно перешёл от отдельных проектов к формированию устойчивой транспортной системы. Это видно одновременно по развитию флота, росту международных перевозок и созданию инфраструктуры мониторинга. Главное изменение – расширение международного измерения Трансарктического транспортного коридора», – отметил он (цитата по «Вести»).

Замминистра напомнил, что осенью 2025 года Россия и Китай договорились о развитии перевозок по СМП с перспективой увеличения объёмов до 20 млн тонн, и уже в октябре того же года первый иностранный контейнеровоз совершил транзитный рейс из КНР в Европу через Арктику.

Кроме того, в 2025 году была достигнута рекордная концентрация атомных ледоколов на Северном морском пути – одновременно восемь единиц. Три неатомных ледокола обеспечивали в 2026 году проводку судов к порту Эльга. Завершилось формирование космического комплекса мониторинга Севморпути. В состав средств наблюдения входят гидрометеорологический спутник «Арктика-М», радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» и метеорологический спутник «Метеор-М», пояснил Константин Пашков.

Салехард, Елена Васильева

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