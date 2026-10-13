Режим беспилотной опасности на Ямале отменен

На Ямале отменен режим беспилотной опасности. Напомним, он был введен в 10:13 по местному времени и действовал до 12:22.

Данных о ЧП за время действия беспилотной угрозы нет.

Как ранее писал «Новый День», за минувшую ночь дежурные силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 604 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ. Воздушные атаки были отражены в 15 регионах в период с 20:00 мск понедельника до 8:00 вторника. Подавляющее большинство дронов ВСУ направили на Москву.

Салехард, Елена Васильева

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