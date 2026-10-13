В Новом Уренгое суд восстановил на работе экскаваторщика

В Новом Уренгое машинист экскаватора пошел в прокуратуру с жалобой после увольнения из ООО «Газэнергострой».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в жалобе говорилось, что мужчина был уволен в феврале текущего в связи с истечением срока действия срочного трудового договора.

Вместе с тем правовых оснований для заключения срочного трудового договора у работодателя не установлено. Между работником и организацией имелись признаки бессрочного характера трудовых отношений, в связи с чем последующее расторжение трудового договора в связи с истечением срока его действия являлось незаконным.

Прокурором города был направлен иск в суд о признании срочного трудового договора бессрочным, признании увольнения незаконным, восстановлении работника в ранее занимаемой должности, взыскании компенсации за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда.

Суд согласился с требованиями прокуратуры, восстановил работника в ранее занимаемой должности, взыскал денежные средства за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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