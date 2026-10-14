Житель Надыма получил 8 месяцев принудительных работ за неуплату алиментов

Житель Надыма угодил под суд за то, что систематически не платил алименты.

Мужчина, вопреки решению суда, с октября 2025 года по март 2026 года не уплачивал денежные средства на содержание сына, в связи с чем образовалась задолженность более 130 тысяч рублей.



Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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