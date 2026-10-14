В Салехарде начали устанавливать стелу трудовой доблести

В Салехарде на площади Победы начали устанавливать стебу «Город трудовой доблести». Об этом в соцсетях сообил глава столицы Ямала Алексей Титовский.

«Монумент увековечит память о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Подвиг – это не только героизм, проявленный в бою. Это руки, скованные морозом. Это женщины, дети и люди преклонного возраста, вставшие к станкам. Это пропитание и теплая одежда для фронтовиков. Это Салехард, который в годы Великой Отечественной войны стал сильным тылом. Площадь Победы – особенное место для каждого из нас. Здесь мы собираемся в День Победы, здесь чтим память минутой молчания, здесь наши дети узнают, какой ценой досталась мирная жизнь. И теперь это место соединит память о воинской и трудовой славе Салехарда», – написал чиновник в соцсетях.

Кроме того, на площади Победы будет выполнено благоустройство.

Салехард, Елена Васильева