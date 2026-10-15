Жителей Губкинского призывают быть внимательными – в окрестностях ходит медведь

Жителей Губкинского просят быть осторожными и внимательными, в окрестностях города появился медведь. Свежие следы хищника видели в районе Северной экспедиции. «Уважаемые губкинцы, просим вас быть предельно внимательными и осторожными!...Если вы увидели медведя в черте населенного пункта или при прогулке в лесу, необходимо сразу же сообщить по телефону: 8(34936) 3 -21 -21 или 112», – говорится в сообщении администрации Губкинского в канале в «Максе».

Напомним, ранее «Новый День» рассказывал о том, что гонит людей к людям – во всем виноват неурожай ягод и орехов, а также доступная еда, котирую хищники находят в населенных пунктах – на свалках, помойках и т.д.

Губкинский, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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