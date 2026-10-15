Врачи спасли маленького мальчика с осложненным аппендицитом

В Новом Уренгое врачи спасли маленького мальчика, у которого развился осложненный гнойный аппендицит.

Двухлетний Савелий Сэротэтто был доставлен в приемное отделение Новоуренгойской больницы из Антипаюты уже в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали гангренозно-перфоративный гнойный аппендицит. Такое состояние могло привести к сепсису и летальному исходу, сообщает Депздрав ЯНАО.

Хирурги Ольга Безрукова и Олег Верхоланцев первым этапом крайне аккуратно удалили воспаленный аппендикс, поскольку его ткани были сильно истончены, и тщательно промыли брюшную полость.

Затем ребенку наложили так называемые редкие швы, чтобы обеспечить отток отделяемого и возможность промывания.

Через два дня врачи провели повторную санацию, убедившись, что очаг воспаления ликвидирован, и ушили операционную рану. Малыш быстро пошел на поправку и уже через неделю улетел домой.

Как пояснили врачи, аппендицит у детей до трех лет встречается редко. Из-за анатомических особенностей его сложно диагностировать.

Новый Уренгой, Елена Васильева