Молодой семье на Ямале по суду вернули право на получение жилищного капитала

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее семьи. Установлено, что заявительнице отказано департаментом имущественных и жилищных отношений администрации города в назначении жилищного капитала на приобретение (строительство) жилья как молодой семье по причине отсутствия регистрации на территории региона. Вместе с тем в ходе проверки установлен факт непрерывного проживания женщины с 2023 года на территории Нового Уренгоя, что также подтверждалось решением суда.

В этой связи прокурор города в целях защиты прав молодой семьи направил иск в суд о признании незаконными действий органа местного самоуправления и восстановлении права заявителя на получение дополнительной меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств бюджета автономного округа.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, право семьи на получение мер поддержки восстановлено, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева