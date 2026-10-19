российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Вахтовик из Тюмени пойдет под суд за убийство коллеги

Вахтовик из Тюмени отправится под суд на Ямале за убийство коллеги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, обвиняемым оказался 39-летний мужчина. Ночью 27 июля между ним и другим жителем Тюмени, который также приехал на Ямал работать вахтовым методом, возник конфликт. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял нож и один раз ударил им в живот своего оппонента.

Потерпевшего госпитализировали, но он скончался в реанимационном отделении ГБУЗ «Ноябрьская центральная городская больница».
Уголовное дело направлено в Ноябрьский городской суд для рассмотрения по существу.

Ноябрьск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

В рубриках