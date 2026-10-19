Вахтовик из Тюмени пойдет под суд за убийство коллеги

Вахтовик из Тюмени отправится под суд на Ямале за убийство коллеги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, обвиняемым оказался 39-летний мужчина. Ночью 27 июля между ним и другим жителем Тюмени, который также приехал на Ямал работать вахтовым методом, возник конфликт. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял нож и один раз ударил им в живот своего оппонента.

Потерпевшего госпитализировали, но он скончался в реанимационном отделении ГБУЗ «Ноябрьская центральная городская больница».

Уголовное дело направлено в Ноябрьский городской суд для рассмотрения по существу.

Ноябрьск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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