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У жителя Ноябрьска за пьянство отобрали машину

У жителя Ноябрьска забрали права и машину за привычку садиться за руль пьяным.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в августе текущего года местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Автомобиль Honda CR-V конфискован в доход государства.

Ноябрьск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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