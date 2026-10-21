Ямалец выкрал из подъезда стиральную машину, а в ответ остался без своей иномарки

На Ямале 58-летний мужчина украл стиральную машину.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, кража была совершена в августе прошлого года. Обвиняемый из корыстных побуждений похитил стиральную машину, расположенную в подъезде жилого дома и принадлежащую одному из жильцов, поместил её в свой автомобиль марки Renault Duster, после чего скрылся и распорядился похищенной бытовой техникой по своему усмотрению.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, наряду с наказанием в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, конфисковал у виновного автомобиль, использованный им при совершении преступления.

Лабытнанги, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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