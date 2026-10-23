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Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Мастер буровой получил 300 тысяч штрафа за пожар, который нанес ущерб на полмиллиарда

На Ямале вынесен приговор мастеру буровой установки, по вине которого произошел врыв с последующем возгоранием. Напомним, 10 мая 2025 года на вышке, принадлежащей ООО «Харампурнефтегаз» на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе, произошел пожар. Установка сгорела полностью, факел тушили почти две недели. Полученный ущерб был оценен более, чем в 550 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, ЧП случилось потому, что обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности: он не обеспечил правильную организацию, а также безопасное и безаварийное ведение работ по установке бурового оборудования на территории Фестивального месторождения.

Во время работ произошел взрыв на буровой установке с последующим воспламенением, в результате чего двум работникам был причинен тяжкий вред здоровью, еще три сотрудника получили травмы, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих производственную деятельность с использованием опасных производственных объектов, сроком на 2 года 6 месяцев.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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