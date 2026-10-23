Мастер буровой получил 300 тысяч штрафа за пожар, который нанес ущерб на полмиллиарда

На Ямале вынесен приговор мастеру буровой установки, по вине которого произошел врыв с последующем возгоранием. Напомним, 10 мая 2025 года на вышке, принадлежащей ООО «Харампурнефтегаз» на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе, произошел пожар. Установка сгорела полностью, факел тушили почти две недели. Полученный ущерб был оценен более, чем в 550 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, ЧП случилось потому, что обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности: он не обеспечил правильную организацию, а также безопасное и безаварийное ведение работ по установке бурового оборудования на территории Фестивального месторождения.

Во время работ произошел взрыв на буровой установке с последующим воспламенением, в результате чего двум работникам был причинен тяжкий вред здоровью, еще три сотрудника получили травмы, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих производственную деятельность с использованием опасных производственных объектов, сроком на 2 года 6 месяцев.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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