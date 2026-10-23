Жителям Ямальского района запретят выходить на лед с 24 октября

Жителям Ямальского района с 24 октября запретят выходить на свежий лед.

Как сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте администрации, в период осенней распутицы и ледостава движение по водным объектам будет ограничено.

Оно будет действовать до тех пор, пока в регионе официально не откроются безопасные зимние автомобильные дороги (зимники). Исключение сделано только для специального транспорта оперативных и спасательных служб, а также для транспортных средств, которые предназначены для преодоления водных преград и оборудованы по всем требованиям закона.

Главам территорий поручено установить на берегах предупреждающие знаки «Переход (переезд) по льду запрещен». Нарушителей будут штрафовать.

Напомним, что с 23 октября аналогичный запрет начал действовать для жителей Надымского района.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube