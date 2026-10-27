Бездомная собака покусала маленькую девочку

На Ямале маленькому ребенку выплатят компенсацию за нападение бездомной собаки.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент случился в июне 2026 года в Пуровском районе. Безнадзорное животное покусало четырехлетнюю девочку за правое бедро и ягодицы.
Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову безнадзорных животных, возложено на органы местного самоуправления, прокурором направлен иск в суд о взыскании с администрации Пуровского района компенсации причиненного ребенку морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу девочки взыскано 100 тысяч рублей.
Пуровский, Елена Васильева
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