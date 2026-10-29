Сегодня на Ямале будет морозно и ветрено

29 октября на Ямале ожидается сильный ветер, снег и мороз. Температура местами опустится до -19, а ветер разгонится до 20 м/с, сообщили в окружном филиале Обь-Иртышского УГМС.

Ночью ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. В Ямальском и Тазовском районах возможны порывы сильного ветра со скоростью 15-20 м/с.

Ночью температура опустится до 4-9 градусов ниже ноля, а в некоторых районах (Новый Урегной, Тазовский, Красноселькупский) похолодает до 14-19 градусов ниже ноля.

Также возможен снег и метели.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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