Семь ямальцев на снегоходе застряли ночью в тундре

Спасатели сегодня ночью помогли семье ямальцев, которая ночью застряла в тундре.

Как сообщает ЕДДС Ямальского района, инцидент случился у села Яр-Сале.

«По системе 112 поступило телефонное сообщении от гр. К. который сообщил, что 9 ноября он выехал из чума с семьей из семи человек, из них пятеро детей, на снегоходе «Буран» серебристого цвета с санями в село Яр-Сале. По информации заявителя снегоход застрял и закончилось топливо. На помощь направлена группа Ямалспас», – сообщили в ЕДДС Ямальского района.

В 5:15 семья была доставлена в Яр-Сале, в медицинской помощи никто не нуждался.

Салехард, Елена Васильева