Жителям Ноябрьска пересчитывают платежи за грязную воду

Жителям Ноябрьска пересчитывают коммунальные платежи из-за коммунальной аварии. Все, кто получал грязную воду в августе и сентябре 2026 года, получат свои деньги назад.

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова исполнитель коммунальной услуги по холодному водоснабжению производит компенсацию всем, кто после аварии на водозаборе в Ноябрьске сталкивался с поставкой некачественного ресурса.



Часть жителей уже получила перерасчёт в платежках за октябрь. Те, кому его не сделали, могут обратиться в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, а при непосредственном управлении многоквартирным домом – в АО «СЕВЭНКО» по телефонам 35-22-51, 35-31-56.

Напомним, что после коммунальной аварии, которая случилась 16 августа, жители Ноябрьска получали грязную и вонючую воду. Дошло до того, что глава региона на заседании правительства публично отчитал и власти города, и поставщика за происходящее и потребовал в самое кратчайшее время восстановить нормальное водоснабжение.

После проверки прокуратуры несколько сотрудников администрации и поставщика коммунальных ресурсов «СЕВЭНКО» получили дисциплинарные взыскания.

Ноябрьск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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