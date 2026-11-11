Стартовал прием заявок на премию губернатора Ямала за вклад в культуру КМНС

На Ямале стартовал сбор заявок на премию губератора Дмитрия Артюхова за вклад в культуру КМНС.

Документы на соискание принимаются до 25 декабря этого года. Кандидатами могут быть деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и искусства в течение года, предшествующего присуждению премии.

По итогам будут определены четыре победителя в четырех номинациях: «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера», «За вклад в воспитание творческой молодежи», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и «Музыкальное искусство и исполнительское мастерство». Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей.

При подведении итогов учитываются профессиональные и творческие достижения на окружном, всероссийском и международном уровнях, общественное признание вклада соискателя и уровень исполнительского, художественного, или педагогического мастерства.

Порядок и условия участия закреплены в положении о конкурсе. Подать заявки на соискание можно на портале «Культура Ямала».

Как напоминает пресс-служба администрации округа, специальная премия присуждается в автономном округе с 2003 года в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных народов Севера. В разные годы лауреатами этой премии становились Гавриил Лагей, Сергей Лугинин, Юрий Юнкеров, Геннадий Хартаганов и другие.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube