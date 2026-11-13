Вахтовик из Ростова приехал на Ямал и купил в интернет-магазине гашиш

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Ростовской области, работающего на территории ЯНАО вахтовым методом.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Установлено, что в августе этого года мужчина незаконно приобрел через интернет-магазин у неустановленного лица наркотическое средство «гашиш» в значительном размере для личного потребления, который незаконно хранил при себе до момента задержания сотрудниками полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Сотовый телефон осужденного конфискован в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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