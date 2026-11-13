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Новый резидент Арктической зоны РФ построит на Ямале Центр обработки данных

Новый резидент Арктической зоны построит на Ямале высокотехнологичный центр обработки данных, инвестиции в который составят 1,25 млрд рублей. Об этом сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Реализовать проект планируют к 2029 году.

«Строительство центра обработки данных – масштабный проект, который требует не только больших капитальных вложений в строительство самой инфраструктуры, но и инвестиций в приобретение обширного земельного участка. Льготы и преференции резидента позволяют нам рассчитывать на получение земли без торгов и снижение финансовой нагрузки на проект на начальном этапе, когда мы строимся и запускаемся», – сообщил резидент АЗРФ.

Там добавили, что рыночная стоимость одного контейнера для цифрового оборудования – 2,5 млн рублей, а таких нужно не менее 30 для обеспечения стабильной и успешной работы. С появлением нашего ЦОДа будет расти и количество крупных предприятий, которые будут пользоваться его услугами и тем самым поддерживать регион, подчеркнули в компании.

Дата-центр будет предоставлять услуги хранения больших объёмов информации, доступа к сетевой инфраструктуре и сервисам, включая возможности искусственного интеллекта.

«Появление ЦОДа закрепит за Ямалом статус региона высоких технологий. Бизнес будет выбирать Арктику для обеспечения бесперебойной работы крупных компаний и проектов, что приведёт на её территории новые инвестиции. В ЯНАО в рамках соглашений с КРДВ инвестпроекты реализуют уже 179 резидентов АЗРФ, в экономику региона вложено более 6 млрд рублей», – рассказала Анастасия Жук, директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ в КРДВ.

В корпорации указали, что суммарный объём планируемых инвестиций резидентов АЗРФ в ЯНАО превышает 64 млрд рублей, создано 487 рабочих мест. Арктическая зона России, напомнили там, является крупнейшей особой экономической зоной в мире: внутри неё действуют налоговые льготы и преференции для резидентов, включая льготные ставки налогов на имущество, землю и прибыль, субсидирование 75% страховых взносов за новых сотрудников в течение 10 лет, режим свободной таможенной зоны и предоставление земельных участков без торгов, отмечают «Вести-Ямал».

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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