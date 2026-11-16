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Прокуратура аннулировала шесть сертификатов по русскому языку, выданных мигрантам

Прокуратура Лабытнанги провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства. В ходе проверки было установлено, что в 2022 году на территории города организованной группой лиц осуществлялась деятельность по приему у иностранных граждан за вознаграждение экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации с нарушением установленной процедуры.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, противоправными действиями обеспечено получение 6 иностранцами бессрочных сертификатов по русскому языку, которые могли быть предъявлены ими в органы внутренних дел для последующей легализации на территории Российской Федерации, в том числе для получения гражданства.

В этой связи прокурором города направлен иск в суд о признании выданных сертификатов недействительными. Судом требования прокуратуры удовлетворены.

Лабытнанги, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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