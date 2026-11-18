Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку по обращению участника специальной военной операции о нарушении его прав.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры округа, в жалобе говорилось, что мужчина получил ранение, но в управлении по труду и социальной защите населения администрации г. Новый Уренгой бойцу в выплате компенсации было отказано. Чиновник пояснили, что произошло это потому, что боец заключил контракт на участие в СВО не в военных комиссариатах автономного округа.

Прокурор города в защиту прав военнослужащего направил иск в суд.

В ходе судебного разбирательства мужчине выплачена причитающаяся единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева