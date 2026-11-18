Ямалец во время ссоры побил знакомого доской – он ушел домой и там умер

В Красноселькупском районе 40-летний местный житель убил человека во дворе дома.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было совершено в мае этого года. Обвиняемый поссорился со знакомым и начал бить его деревянной доской и кулаками, попадая, в том числе, по голове.

В результате тупой травмы головы, которая повлекла за собой тяжкий вред здоровью, потерпевший позже скончался у себя дома.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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