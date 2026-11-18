Дмитрий Артюхов 9 декабря проведет прямую линию для ямальцев.

«Поговорим на темы, которые сегодня волнуют ямальцев, подведём итоги уходящего года и обсудим планы на будущий», – написал Артюхов в канале в «Максе».



Трансляция встречи пройдет на странице губернатора ЯНАО ВКонтакте. «Жду ваши вопросы в личных сообщениях и в комментариях по ссылке», – добавил Артюхов.

Отметим, что прямая линия президента России в этом году, по неофициальной пока информации, может состояться 10 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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