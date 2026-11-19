Жители Нового Уренгоя массово пишут жалобы на грязь и антисанитарию в школах и в Арктическом лицее. Жалобы направляются в рамках «Прямой линии», которую анонсировал накануне Дмитрий Артюхов. Общение с жителями округа состоится 9 декабря. Все вопросы можно озвучить заранее, чем и пользуются ямальчане. Во Вконтате на странце Артюхова уже более сотни сообщений.

«Добрый день, Дмитрий Андреевич! Прошу вмешаться в очень серьёзную ситуацию, в которую попали наши дети. Школы Нового Уренгоя (в том числе Арктический лицей) утопают в грязи и антисанитарии. С сентября сократили уборщиц и сейчас их работу выполняет подрядная организация. Только на протяжении трех месяцев, они не справляются с работой в связи с чем в Арктическом лицее ужасная грязь. Пожалуйста помогите разрешить ситуацию Обращения в Администрацию, Респотребнадзор и Управление образования никак не повлияло на изменения», – написала пользователь Виктория Рябчикова.

«Виктория, присоединяюсь к данному вопросу. С сентября месяца уборку во всех школах Нового Уренгоя осуществляет клининговая компания, в частности и Арктический лицей. Грязь везде, в классах уборка не производится вообще, в туалетах такая антисанитария, что дети не ходят в туалет в лицее, фекалии лежат неделями!!! в унитазах, из питьевого фонтана льётся жижа, больше похожая на рвотные массы. Бассейн это отдельная история, плесень, вонь, не работающая сантехника. И сотрудники лицея и родители борются с этой проблемой на протяжении трех месяцев, результата 0. Когда решится данная проблема?» – пишет пользователь Мария Титова.

«Добрый день, присоединяюсь. В школе пыль во всех коридорах будь то стая животных там находиться…», – пишет Таисия Карпенко.

На вопросы уже поступили ответы от администрации Нового Уренгоя. «Уборка школ была передана клининговой организации по результатам конкурсных процедур по закону о государственных и муниципальных закупках. На сегодняшний день поставщик услуг не в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по укомплектованию штата в школах. В связи с этим школами ведётся претензионная работа. За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефону: 22-14-86», – сообщают представители мэрии газовой столицы Ямала.

«Хотим особо подчеркнуть: педагогов и родителей к уборке школьных помещений не привлекают. Обязанность по обеспечению санитарного содержания зданий полностью лежит на подрядной организации в рамках действующего контракта. Если отдельные сообщения, полученные родителями, могли быть истолкованы иначе, приносим извинения за возможное недопонимание – мы дополнительно разъясняем ситуацию в каждом образовательном учреждении», – пишет мэрия Нового Уренгоя в другом сообщении.

Судя по всему, ответами мэрии жители Нового Уренгоя остались не очень удовлетворены. «Толку то от этих обращений... только своё время тратить и разочароваться потом во власть имущих! Служить народу как говорится....уже давно не актуально», – резюмирует пользователь ВК Анна Седова.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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