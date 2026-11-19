Ямальчанин получил полтора года условного срока за то, что ударил знакомого по голове трубой.

Как сообщили Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент случился в августе 2026 года в Пуровском районе.

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После словесного конфликта со знакомым мужчина взял трубу и нанес удар по голове оппонента. В результате потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения в виде перелома теменно-височной области черепа.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, установив испытательный срок на 2 года 6 месяцев с возложением обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.

Пуровский, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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