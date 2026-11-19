Жителя Надыма наказали за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, под судом оказался 50-летний мужчина. В 2010 году он нашел однозарядную нарезную мелкокалиберную винтовку, после чего, не имея соответствующего разрешения, стал хранить ее в хозяйственной постройке по месту своего жительства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2026 года сотрудниками правоохранительного органа данное огнестрельное оружие было обнаружено и изъято.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 5 месяцев.

Надым, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube