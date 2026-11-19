Ямальские ученые собрали новые важные данные о вечной мерзлоте – температура в пластах растет

Специалисты Научного центра изучения Арктики завершили осенний этап планового обслуживания региональной сети наблюдения за многолетнемерзлыми грунтами. В ходе полевых работ было проведено сервисное сопровождение скважин вблизи населенных пунктов округа.

В ходе выездов на пункты в Ямбурге и Новозаполярном сняли показатели температуры мерзлоты. Некоторые скважины обследовали впервые. Также работы провели на скважинах вблизи Салехарда, Лабытнанги, Надыма, Пангоды, Лонгъюгана, Нового Уренгоя и Уренгоя. Специалисты сняли накопленные сведения и провели плановую замену элементов питания в оборудовании.

Осуществлены замеры глубины сезонно-талого слоя на четырех площадках. Этот показатель – один из ключевых индикаторов, характеризующих реакцию мерзлоты на климатические изменения.

«Предварительный анализ этих данных показывает, что динамика состояния мерзлоты на участках, где данные получены впервые, соответствует общемировой тенденции: температура пород повышается, а мощность сезонно-талого слоя увеличивается. Собранная информация позволяет контролировать состояние многолетнемерзлых пород и прогнозировать их изменения, а также необходима для построения актуальных прогнозных карт. Все это важно при планировании строительства», – пояснил ведущий научный сотрудник сектора криосферы Лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности Александр Шеин.

Региональная сеть наблюдения за мерзлотой, которую обслуживают ямальские ученые, насчитывает около 70 скважин и шесть площадок для измерения глубины сезонно-талого слоя.

На Ямале ведется большая работа по изучению многолетней мерзлоты. В начале года на едином картографическом портале появилась интерактивная карта вечной мерзлоты. Она содержит достоверные сведения о глубине и зонах распространения мерзлых пород. Эти данные помогают специалистам – от ученых до проектировщиков и строителей – разрабатывать современные решения для возведения объектов в арктическом климате. Информация о состоянии мерзлоты ляжет также в основу планирования инфраструктуры опорных городов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube