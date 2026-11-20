На Ямале следователи изучают обстоятельства гибели на месторождении рабочего.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по НАО, трагедия случилась 4 ноября 2026 года. Предварительно установлено, что мужчина погиб на территории Бованенковского месторождения в Ямальском районе. Машинист экскаватора, ненадлежащим образом исполняя свои профессиональные обязанности, нарушил правила безопасности при ведении работ, в результате чего наступила смерть одного из рабочих.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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