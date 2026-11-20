Житель Ямала поинтересовался у губернатора, будут ли работать на Ямале вузы. Вопрос прозвучал в рамках сбора общений от жителей для «Прямой линии», которую проведет Дмитрий Артюхов 9 декабря 2026 года.

«Дмитрий Андреевич, почему в таком городе как Новый Уренгой, нет филиалов ВУЗ? Дети уезжают в другие города для учёбы и не все возвращаются обратно. Для кого мы всё здесь строим?» – поинтерсовался у главы округа пользователь Александр Любимов.

Ответ на интересующий вопрос дал департамент образования ЯНАО: «Открытие вузов на Ямале не планируется, поскольку в регионе не проживает необходимого для открытия вуза количества выпускников, которые хотят учиться по месту жительства. Открытие одного вуза не позволит удовлетворить весь спектр потребностей выпускников. Губернатором Ямала Дмитрием Артюховым поставлена задача создать лучшую в стране систему среднего профессионального образования – как по качеству обучения, так и по организации комфортных, современных условий для ямальских студентов. Сегодня округ занимает четвертое место в стране по синхронизации образовательных программ СПО и рынка труда. Для ямальских выпускников школ и колледжей предусмотрена целевая образовательная субсидия. Выплата для выпускников этого учебного года составит до 200 тысяч рублей, средства можно будет направить на оплату обучения в вузах страны».

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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