Ямальчанке доначислили пособие по беременности и родам, которого ее лишили чиновники

Жительница Шурышкарского района Ямала обратилась с жалобой в прокуратуру. По словам женщины, ее несправедливо лишили пособия по беременности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, по жалобе было проведено расследование. В ходе него было установлено, что сотрудникам Соцфонда был неверно определен размер среднедушевого дохода семьи. Поэтому женщине было необоснованно отказано в назначении ежемесячного пособия по беременности, рождению и воспитанию ребенка.

Прокурор района обратился с иском в суд о возложении обязанности на отделение назначить полагающееся пособие. Судом требования прокурора района полностью удовлетворены.

В настоящее время пособие назначено, женщина получила причитающиеся ей 370 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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