Ямалец порыбачил на Оби на полмиллиона рублей и условный срок

Ямалец получил два года условно за рыбалку на Оби.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, обвиняемым по уголовному делу и незаконной добыче водных биологических ресурсов стал житель Ямальского района.

Мужчина, используя имеющуюся у него сеть из лески длиной 50 метров, находясь в акватории Обской губы Карского моря, незаконно добыл трех муксунов и четырех чиров. Всю рыбу он ловил для личных целей. Незаконным выловом водных биологических ресурсов им причинен особо крупный ущерб Российской Федерации на общую сумму более 449 тыс. рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube