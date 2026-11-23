Ноябрьск борется с сильным гололедом: все силы брошены на посыпку дорог и тротуаров

В Ноябрьске коммунащиков мобилизовали на борьбу с сильным гололедом. Как сообщает администрация города, в городе прошел ледяной дождь, его принесло с Урала. После этого дороги и тротуары превратились в один сплошной каток.

Мэр Ноярьска Алексей Романов приказал коммунальщикам максимально обработать песком дороги и тротуары, срочно поменяв планы уборки. Посыпать песком пешеходные зоны и дорожное полотно в Ноябрьске будут до тех пор, пока гололедица не прекратится.

Ноябрьск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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