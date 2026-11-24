На мысе Тиутей-Сале ученые увидели моржа, который не смог передвигаться по суше из-за рекордной упитанности. Вес самца оценивают примерно в полторы тонны – за семь лет наблюдений это первый такой случай, сообщил кандидат биологических наук Александр Соколов.

«Я за семь лет первый раз увидел моржа, который не может передвигаться по суше, просто не в состоянии хорошо ходить от того, что упитанный такой. Он был в самом расцвете сил, огромные клыки, но буквально не мог и двух шагов ступить… В принципе, это показатель очень хороший, он говорит о состоянии кормовой базы», – процитировал «Красный Север» Соколова.

Затяжная осень на Ямале подарила ластоногим рекордные каникулы на берегу – моржи оставались там до середины ноября, чего не случалось с 2019 года. Море долго не замерзало, и животные не спешили уходить на дрейфующие льдины.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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